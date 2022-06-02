FAZ: эмбарго ЕС на российскую нефть оказалось с «маленькими и большими дырами»

Время больших пакетов санкций в отношении России для Евросоюза прошло, при этом введенное эмбарго на российскую нефть оказалось с «дырами». Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Цена нефтяного эмбарго против России оказывается слишком высокой, особенно для некоторых государств, например, для Венгрии, пишет издание.

«Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло», — считают авторы материала. Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Берлин высказался за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти.

«В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами», - заключили авторы статьи. Они напомнили, что Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», хотя

Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления. Это повлияет на 90% всего импорта.

По сути нефтяные ограничения вступят в силу с 2023 года, а до тех пор Москва сможет получать доход.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство делает все возможное для смягчения последствий от частичного эмбарго со стороны ЕС на нефть РФ.

По словам пресс-секретаря российского главы государства, Европа также «несвободна» от негативного эффекта после собственных решений и санкций против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.