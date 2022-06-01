ЕК одобрила выделение Польше более €35 млрд на восстановление экономики

Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение Польше более 35 млрд евро в рамках плана по восстановлению ее экономики после пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

«Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку плану восстановления Польши, что является важным шагом на пути к выделению этой стране 23,9 млрд евро в виде грантов и 11,5 млрд евро – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости», — говорится в заявлении ЕК.

Как отмечается, на такое решение могла повлиять позиция Польши в украинском конфликте.

В 2020 году лидеры стран Евросоюза (ЕС) согласовали многолетний план и фонд восстановления экономики Европы, объемом 750 млрд евро и включающий в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза, которые пострадали после пандемии коронавируса.

При этом подразумевалось, что помощь смогут получить только те государства, которые будут придерживаться ценностей и норм ЕС.

Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер сообщал, что стране требуются миллиарды долларов для содержания беженцев c Украины.