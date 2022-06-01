Комитет по кредитным деривативам признал невыплату РФ по евробондам на $1,9 млн

Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по долларовым еврооблигациям Минфина России со сроком погашения 4 апреля 2022 года на $1,9 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что решение является основанием для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые являются страховкой от дефолта.

Минфин сообщал, что выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042 из-за отказа зарубежного банка-агента исполнить поручения в валюте были сделаны в рублях. Однако позднее в ведомстве уточнили, что все же исполнили обязательства в долларах.

Срок погашения бондов был 4 апреля, а основная сумма долга и проценты были выплачены 2 мая. При этом, по условиям выпуска, проценты начисляются до тех пор, пока не будет погашена основная сумма. При погашении выпуска $1,9 млн дополнительных процентов не были выплачены, уточнили в комитете, и держатели евробондов Россия-2022 подали уведомление об объявлении дефолта, требуя выплатить указанную сумму.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что июньские платежи по долгу России будут предлагаться инвесторам в обход западной инфраструктуры. По его словам, Россия во внешней торговле будет исполнять все контрактные обязательства, несмотря на введенные санкции. Он также подчеркнул, что темпы спада экономики РФ в 2022 году будут «гораздо меньше, чем прогнозировалось».