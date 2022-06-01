Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мужчина метнул топор в водителя каршеринга из-за музыки 16:23
Силовые структуры проверяют окружение Чубайса по подозрению в возможной... 16:22
Нападающий «Ливерпуля» Мане согласовал трехлетний контракт... 16:22
Экс-президента Украины будут судить за незаконную переправку через границу 16:20
Эрдоган попросил ООН официально изменить название Турции 16:19
Соловьев предложил Кадырову «поучить разуму» свердловского губернатора 16:15
Более 12% болельщиков «Детройта» хотели бы видеть Федорова тренером своей... 16:15
Актриса Светлана Иванова с дочерьми от Джаника Файзиева улетела в Узбекистан 16:15
Гектар в Арктике вязли в безвозмездное пользование 3 тысячи россиян 16:14
Путин назвал экстраординарной ситуацией события в сфере безопасности РФ и поддержки... 16:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

На Украине оценили потери страны из-за боевых действий

Офис Зеленского: Украина потеряла 200 заводов и 35% от ВВП

close
100%
РИА «Новости»

Украина могла потерять более 30% ВВП страны и 200 заводов на фоне боевых действий, заявил руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Масштабы потерь Ермак назвал в ходе выступления заседания комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии.

По словам представителя офиса главы государства, из страны с момента начала конфликта уехало 5 млн человек.

«Еще столько же внутренне перемещенных лиц», — отметил Ермак.

Как уточнил политик, ситуация с боевыми действиями привела к потере 35% украинского валового внутреннего продукта.

Предварительные убытки для Украины в Киеве оценивают в более чем 600 млрд долларов Соединенных Штатов, обратил внимание Ермак.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть