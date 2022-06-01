Песков сообщил, что РФ принимает системные меры для смягчения последствий нефтяных санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все возможное для смягчения последствий от частичного эмбарго со стороны ЕС на нефть РФ. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.

«Разумеется, у нас идет переориентирование высвобождающихся объемов на альтернативные направления. Это целенаправленные, системные действия, которые позволят нам минимизировать негативные последствия», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря российского главы государства, Европа также «несвободна» от негативного эффекта после собственных решений и санкций против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что трубопроводная нефть из России не попадет под санкции.