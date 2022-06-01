Посол Шульгин заявил, что Россия не будет навязывать поставки газа Нидерландам

Россия не будет навязывать поставки газа Нидерландам и найдет новые рынки сбыта. Об этом в эфире «Россия 24» заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

«Голландцы сделали свой выбор, мы не навязываемся. Не хотят покупать наш газ, слава богу, не надо, мы найдем другие рынки сбыта», — отметил Шульгин.

По его словам, Нидерланды должны крепко задуматься по поводу выхода из сложившейся ситуации.

Он добавил, что отказ GasTerra оплачивать поставки газа из России в рублях является следствием политики правительства страны, которая поддерживает санкции. Учитывая, что компания государственная, ей приходится следовать политическим решениям.

31 мая нидерландский министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен заявил, что решение российской стороны прекратить поставки газа после отказа компании GasTerra платить по контракту в рублях усложнит восполнение запасов топлива на следующую зиму.