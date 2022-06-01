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Газпром сообщил о рекордных поставках газа из-за холодного мая-2022

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Gleb Garanich/Reuters

В «Газпроме» сообщили, что объем поставок газа на внутренний рынок в мае оказались выше прошлогодних показателей на 17,7% из-за холодного мая.

«Май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения 22 раза достигали рекордных суточных показателей за 10 лет», — говорится в сообщении компании.

При этом большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а в период 3-5 мая был трижды обновлен абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца, отметили в пресс-службе холдинга.

Экспорт же газа в страны дальнего зарубежья уменьшился на 23,2 млрд куб. м в сравнении с показателями за тот же период прошлого года и составил 61 млрд куб. м. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, указали в компании.

Ранее сообщалось, что уходящий май в Москве признали самым холодным месяцем в XXI веке. Самым холодным днем мая стал первый день, когда температура составила −1,7 градуса, в среднем воздух прогревался примерно до +10,6 градуса.

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