В ВШЭ спрогнозировали убыль рабочей силы в России в 1,9 млн человек к 2030 году

С 2019 по 2030 год, по оценкам экспертов НИУ ВШЭ, Россия может лишиться 1,9 млн человек из численности рабочей силы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на дайджест «Демографические изменения и предложение рабочей силы в регионах России».

По информации специалистов, вместе с сокращением общей численности рабочей силы поменяется и ее возрастной состав.

Ожидается, что к 2030 году доля тех, кому меньше 40 лет, в численности рабочей силы сократится до 37,4% (с 42% в 2019 году).

В докладе НИУ ВШЭ объяснили, что число работников в стране изменяется в связи с тремя демографическими факторами. Речь о смертности, миграции и количестве молодежи, начинающей работать, а также пенсионерах.

Самое сильное сокращение доли трудоспособного населения может быть в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях, обратили внимание в ВШЭ.

В апреле глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в России насчитывается порядка 3,1 млн безработных.