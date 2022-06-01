Турчак заявил, что причин для сдвигов программы социальной газификации из-за санкций нет

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что санкции против страны не влияют на программу социальной газификации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, причин для сдвига данной программы нет.

«Никаких причин для сдвига программы вправо сегодня нет. Никакие санкции, ни режим специальной военной операции на это прямого влияния не оказывают», — пояснил Турчак.

Как добавил Турчак, оборудование, в ходе программы догазификации применяется российского или белорусского производства и дефицита с ним нет.

«Поэтому с чего санкции могут оказать влияние на реализацию этой программы?» — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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