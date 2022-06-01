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Эксперт оценил вероятность замены российского газа африканским в ЕС

Экономист Колобанов усомнился в значительном наращивании поставок газа в Европу из Африки

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Странам Европейского союза придется искать замену российскому газу в случае сокращения или полной остановки поставок, в качестве альтернативы рассматриваются газовые запасы Африки. Об этом рассказал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов в интервью «Прайм».

На африканском континенте основные запасы газа сосредоточены в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%).

Согласно информации Международного энергетического агентства (МЭА), приличные ресурсы могут быть и у Мозамбика. Однако основные газовые запасы этой страны находятся на глубоководном шельфе, что усложняет и удорожает разработку и освоение месторождений, отметил Колобанов.

Предполагается, что экспортный потенциал государств Африки может вырасти на 15-25 млрд куб м. Цифра могла бы быть больше, однако континент также повышает свое энергопотребление. Колобанов высказал мнение, что основной прирост придется на сниженный природный газ (СПГ)-поставки из африканских стран, отдаленных от Европы.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Евросоюзу вряд ли удастся заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет.

Вице-премьер добавил, что Евросоюз изучает возможность закупки углеводородов у США, Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта, стран Южной Америки и Южной Африки.

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