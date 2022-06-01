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В АТОР назвали две самые популярные у россиян страны для отдыха этим летом

АТОР: более 85% продаж российских туроператоров на лето-2022 приходится на Турцию и РФ

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В Ассоциации туроператоров (АТОР) проанализировали продажи туроператоров на это лето и посчитали, что более 85% продаж приходится на Россию и Турцию.

При этом в АТОР отметили, что с учетом того, что 75-80% внутреннего турпотока формируют самостоятельные туристы, в России этом летом отдохнут в разы больше, чем в Турции.

«По данным на 30 мая, на июнь у туроператоров приходится около 60-65% всех бронирований на лето за рубеж, около 25% – на июль, на август – только 10-15%. По курортам Юга России структура несколько иная: июнь – 45% бронирований, июль – 35%, август – около 25%», — сообщили в АТОР.

В ассоциации также указали, что объем продаж летних турпакетов за год сократился примерно на 20%. Количество проданных турпакетов в зарубежных странах в сравнении с прошлым годом меньше на 18-20%, у ряда компаний количество проданных путевок за границу уменьшилось на 70%. Спад продаж произошел в том числе и по причине ограничения авиасообщения. Аналитики отметили, что больше всего в этом плане «просел» Крым: зафиксировано падение бронирований – от 50 до 80% год к году.

Тем не менее, сообщили в АТОР, впервые в этом году Россия вошла в топ-5 у всех российских туроператоров. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край с Сочи, где открыт аэропорт (более 60% всех продаж турпакетов), Крым (порядка 12-15% бронирований), а также Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные Воды (5-7% по каждому из направлений).

Ранее сообщалось, что россияне, планируя отпуск на лето, часто выбирают направления, которые пользовались спросом еще в Советском Союзе.

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