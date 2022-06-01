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Глава Минфина США призналась, что просчиталась в прогнозе инфляции в стране

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране оказались слишком оптимистичными, передает РИА «Новости».

В прошлом году она заявляла, что инфляция в Соединенных Штатах представляет лишь «небольшой риск». В марте текущего года инфляция в стране достигла значения в 8,5%, что является рекордом с 1981 года.

«Мне кажется, я была неправа насчет пути, который возьмет инфляция... Как я ранее подмечала, никто не ожидал ни серьезных шоков для экономики, подстегнувших рост цен на энергию и продовольствие, ни нарушения цепей поставок, которые так сильно ударили по нашей экономике и которые я тогда не полностью понимала, но мы признаем это сейчас», — сказала она.

Ранее Центральный банк РФ опубликовал обзор, в котором заявил о рисках хронической высокой инфляции в мировой экономике.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рост мировой инфляции произошел из-за бездумной, ошибочной накачки деньгами экономик западных стран.

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