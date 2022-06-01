«Известия»: Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России

Крупные гостиничные премиум-бренды Marriott и Hilton изучают сценарий полного ухода из России, сообщают «Известия», ссылаясь на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, который знаком с деталями переговоров.

«Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть РФ. Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика», — говорится в материале.

По утверждению Бухарова, в марте поток туристов, бронирующих номера «стоимостью 60–100 тысяч рублей за сутки» резко упал с начала весны. Бренды способны заблокировать свою систему бронирования, позволяющую гостям со всего мира копить и использовать дополнительные бонусы в их сети.

По информации издания, владельцы недвижимости изучают сценарий работы с брендами без согласия правообладателя, так как в России разрешены принудительное лицензирование и параллельный импорт. При этом инвесторы не исключают возможность обращения иностранных компаний в суд.

Информацию о вероятном прекращении работы сетей в России также подтвердили и в консалтинговой компании на рынке недвижимости Knight Frank.

В этом году импортозамещение придет в люксовые российские гостиницы – вместо иностранных туристов отельеры ждут россиян. В первую очередь, мобильных, активных и платежеспособных москвичей. Отельер и владелец гостиницы «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы рассказал «Газете.Ru», чем Петербург лучше Москвы и почему иностранные туристы не боятся санкций.