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Еще в одной стране запретили продавать вейпы и электронные сигареты

Президент Мексики Обрадор ввел полный запрет на продажу электронных сигарет и вейпов в стране

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Мексике ввели полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Соответствующий указ подписал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом он сообщил в своем Telegram​​-канале.

Глава государства указал, что в Мексике «запрещается распространение и коммерциализация» электронных сигарет и вейпов.

По его словам, такое решение было принято для защиты здоровья нации и в особенности детей и подростков, которые подвергаются воздействию токсичных веществ.

Ранее фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.

Авторами законопроекта выступили также зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по регполитике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

В пояснительной записке к документу депутаты напомнили, что курение электронных сигарет наносит непоправимый вред не только курящему, но и окружающим.

Авторы законопроекта также подчеркнули, что сейчас полный запрет на продажу электронных сигарет действует во многих странах — в частности, в Сингапуре, Малайзии, Австралии и Норвегии.

Изначально вейпы рассматривались как безопасная альтернатива курению. Однако исследования последних лет показывают, что парение тоже не лучшим образом сказывается на состоянии легких, сердца, сосудов. Согласно двум новым исследованиям, опубликованным в журналах Thorax и American Journal of Ophthalmology, даже нахождение рядом с вейпером может вызвать проблемы с дыхательной системой, а самостоятельное парение — повредить глаза.

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