Новая штаб-квартира Сбера признана лучшим офисом страны

Деловой кластер Сбер Сити на Кутузовском проспекте, 32 в Москве признан лучшим бизнес-пространством страны по версии Best Office Awards 2022, престижной российской премии в области дизайна общественных интерьеров. Помимо главного приза, офис Сбера признан победителем в номинации «Комфорт и эргономика».

Строительство и реконструкция штаб-квартиры: двух высотных башен и входного пространства между ними, которые являются частью нового кампуса Сбера в Москве, завершилось летом 2021 года. Вход в башни осуществляется через впечатляющий стеклянный объем атриума параболической формы, связывающий оба высотных здания в один ансамбль.

Дизайн интерьеров обоих строений разработало швейцарское архитектурное бюро Evolution Design, давний партнер Сбера. Объем проекта – более чем 40 этажей в каждой башне общей площадью 143 тыс. квадратных метров.

В основе проекта – отказ от устаревшей кабинетной системы и переход к гибкой системе Agile с многообразием зон для совместной и уединенной работы. Такое пространство ускоряет разработку продукта и дает возможность компании быть в целом гибче. Открытая, инновационная рабочая среда мотивирует творить и развиваться.

Рабочие места размещены вдоль внешнего фасада для максимального доступа дневного света. В дополнение, на каждом этаже созданы уютные пространства для встреч, совместной и индивидуальной творческой работы. Есть коворкинги с совершенно разными тематиками. Предусмотрены мини-тренажерный уголок, игровая комната, массажные кресла и даже капсулы для короткого сна, помогающего восстановить силы.

«Наша главная задача — сделать офис комфортным и безопасным для десятков тысяч сотрудников, которые в нем работают. Потому при создании штаб-квартиры особое внимание уделялось экологической составляющей», — заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.