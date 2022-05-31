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Венгрия одобрила идею ЕС по выводу из-под эмбарго поставки нефти по «Дружбе»

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Reuters

Венгрия поддержала идею о выводе поставок нефти по «Дружбе» из-под эмбарго на определенное время. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает «Интерфакс».

«Вариант с нефтепроводом — это хороший подход», — отметил Орбан.

Однако премьер не уточнил, какое время должно действовать разрешение на получение Венгрией нефти.

Он добавил, что стране нужны гарантии. Речь идет о том, что в случае проблем с поставками, Венгрия должна получить нефть из России из альтернативного источника.

30 мая заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Евросоюз не хочет включать поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» в шестой пакет санкций из-за катастрофических последствий для европейской промышленности.

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