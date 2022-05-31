Представители бизнеса РФ призвали смягчить требования по защите персональной информации

Ассоциация больших данных (АБД) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) призвали убрать из нового закона по защите персональных данных требование оповещать Роскомнадзор об их передаче в другие страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поправки предлагается внести к законопроекту «О персональных данных», Госдума приняла их в первом чтении 24 мая.

В АБД и РАЭК опасаются, что это требование приведет к сложностям с трансграничной торговлей, в частности с Китаем, на который приходится до 90% продаж иностранных товаров. При этом в Минцифры уверены, что никаких сложностей в связи с новыми правилами не возникнет.

В российском бизнесе напоминают, что при совершении сделок с иностранными компаниями и при корпоративном контроле необходимы ФИО и контактные данные.

Организации призывают исключить из проекта требование уведомлять Роскомнадзор о трансграничной передаче персональных данных. В случае принятия закона, предприятиям придется сообщать Роскомнадзору обо всех зарубежных продавцах или о каждой новой покупке у иностранного продавца в зависимости от трактовки.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за принуждение к передаче персональных данных.