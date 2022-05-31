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Киев планирует отключить Херсонскую область от украинской банковской системы

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Иван Родионов/РИА «Новости»

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Киев намерен отключить регион от банковской системы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, отключение украинской банковской системы произойдет не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей.

«Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди», — высказал мнение Стремоусов.

Он добавил, что в Херсонской области в ближайшие недели проведут работу по переходу на российскую связь, после чего будет организована работа российских банков.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области отказались считать Владимира Зеленского президентом Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине. Новости
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