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Bloomberg подсчитал потери России от нефтяного эмбарго ЕС

Bloomberg: Россия может потерять до $10 миллиардов из-за нефтяного эмбарго ЕС

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Россия может потерять порядка $10 миллиардов в год из-за эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что около двух третей российского импорта нефти приходится на морские поставки, которые попадают под ограничительные меры. Согласно оценке Bloomberg, санкции ЕС обойдутся России примерно в $10 миллиардов в год, в том числе из-за того, что Москве придется продавать топливо в Азию со скидкой, где уже можно встретить цены ниже цены фьючерсов на нефть марки Brent.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит эмбарго на импорт более двух третей нефти из России, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрет на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Глава Евросовета Шарль Мишель позднее уточнил, что трубопроводная нефть из России не попадет под санкции.

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