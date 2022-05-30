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Bloomberg: ЕС исключил из санкций запрет на покупку недвижимости для россиян

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Reuters

Европейский союз исключил из последнего варианта очередного пакета антироссийских санкций запрет на покупку россиянами недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В публикации отмечается, что против подобного ограничения выступил Кипр.

Ранее по данным агентства Bloomberg стало известно, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций планировала наложить вето на все сделки россиян и российских компаний с недвижимостью в Евросоюзе, а также запретить передачу им прав собственности. Речь идет обо всех, у кого нет гражданства ЕС или вида на жительство.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что новые санкции против России могут быть согласованы уже 30 мая.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласится на шестой пакет санкций против России, если будут найдены решения по энергетической безопасности Венгрии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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