❗️Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Инвесторы должны будут открывать счета в российских банках и давать поручение на покупку валюты.
Министр финансов РФ Антон СилуановПресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»
❗️В ДНР за 8 лет конфликта погибли 117 детей, из них 35 – с февраля 2022 года, заявили в республиканском Минздраве.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местные фермеры начали экспорт зерновых прошлого урожая в Россию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию в «разжигании неонацизма» на Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, «требует вести войну до победного конца и нанести России поражение».
«Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», — подчеркнул министр иностранных дел.