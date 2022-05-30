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Политика

Военная операция на Украине. День 96-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 96-й день

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Военнослужащий спецподразделения «Ахмат» у одного из жилых домов, поврежденных в результате обстрела

Военнослужащий спецподразделения «Ахмат» у одного из жилых домов, поврежденных в результате обстрела

Александр Река/ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию в «разжигании неонацизма» на Украине. В ДНР назвали число погибших с начала конфликта детей. Херсонские аграрии начали экспорт прошлогоднего урожая в РФ. ВСУ вновь обстреляли Макеевку. Продолжаются бои в Херсонской области и на Донбассе. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:25

❗️Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Инвесторы должны будут открывать счета в российских банках и давать поручение на покупку валюты.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»
8:09

❗️В ДНР за 8 лет конфликта погибли 117 детей, из них 35 – с февраля 2022 года, заявили в республиканском Минздраве.

8:07

Украинская армия обстреляла из тяжелой артиллерии город Макеевку — власти ДНР.

8:03

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местные фермеры начали экспорт зерновых прошлого урожая в Россию.

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Wikimedia Commons
8:02

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию в «разжигании неонацизма» на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, «требует вести войну до победного конца и нанести России поражение».

«Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», — подчеркнул министр иностранных дел.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает хронику 96-го дня военной операции РФ на Украине.

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