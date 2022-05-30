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«Газпром экспорт» 31 мая приостановит поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты

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Matthias Rietschel/AP

«Газпром экспорт» 31 мая приостановит поставки газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ и отказом платить в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газтерра» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерра» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (президента РФ)», — говорится в заявлении «Газпром экспорта».

Ранее нидерландский газовый трейдер GasTerra принял решение не выполнять требования «Газпрома» о платежах за поставленный газ в российских рублях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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