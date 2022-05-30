Президент Литвы назвал альтернативный способ экспорта зерна с Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что экспорт украинского зерна в условиях заблокированных черноморских портов может осуществляться через порты Литвы и Польши. Об этом сообщает ТАСС.

«Разблокировать украинские порты будет не так просто, поэтому мы предлагаем для вывоза зерна альтернативу — порты Литвы и Польши», — сказал он по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

Науседа отметил, что для тестирования маршрута доставки зерна было сделано два пробных рейса из Литвы на Украину и обратно.

При этом он признал существующие проблемы с логистикой, но выразил оптимизм по части их решения.

В частности, он предложил пересмотреть фитосанитарные требования, предъявляемые на границе Польши.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявили о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна.