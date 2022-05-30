Премьер Венгрии обвинил ЕК в безответственной позиции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза (ЕС) нет никакой договоренности по включению эмбарго на российскую нефть в шестой пакет санкций против России. Об этом он сообщил перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

«На настоящее время компромисс не достигнут», — сказал он.

По словам премьер-министра, в данный момент ЕС оказался в сложной ситуации из-за «безответственных действий Европейской комиссии» (ЕК).

Орбан пояснил, что при одобрении предыдущих пакетов санкций ЕС сначала принимал их, а потом думал о последствиях, но теперь странам союза необходимо поменять этот подход.

Он также подчеркнул, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами-членами Евросоюза и добавил, что она несет ответственность за отсутствие соглашения по ним.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц перед саммитом ЕС в Брюсселе заявлял, что страны ЕС стремятся достичь согласия по введению шестого пакета санкций против РФ, но для этого необходимо учитывать разные ситуации в странах сообщества.