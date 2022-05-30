Президент Молдавии Санду обеспокоилась ростом цен в стране

Президент Молдавии Майя Санду сообщила зарубежным послам о своем беспокойстве по поводу роста цен в стране, а также тяжелой ситуации в энергосекторе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Сегодня я встретилась с послами государств-членов Европейского Союза, аккредитованными в нашей стране. Мы поделились своими опасениями по поводу энергосектора и роста цен, которые оказывают негативное влияние на население и экономику страны», — отметила Санду.

По ее словам, все существующие проблемы будут обсуждаться в дальнейшем. Кроме того, власти будут принимать меры по защите населения от экономических потрясений.

Она добавила, что текущие трудности не остановят власти, которые будут продолжать реформы в экономике, юстиции и других сферах.

26 мая глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан понадеялся, что «Газпром» продолжит поставлять топливо в республику в июне, закрыв глаза на невыполнение молдавской стороной обещания провести аудит долга страны за газ.