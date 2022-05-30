ФАС выдала предостережение металлургам за прогноз о снижении производства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение исполнительному директору ассоциации «Русская сталь» Алексею Сентюрину за пессимистичный прогноз по поводу снижения производства. Об этом пишет «РБК».

«Предостережения — это предупредительный механизм, который предотвращает нарушения антимонопольного законодательства», — отметил представитель ФАС.

Эксперты сошлись во мнении, что предостережение не означает нарушение закона. Кроме того, никакого штрафа для ассоциации не будет. Однако ФАС предостерегла «Русскую сталь» от незаконной деятельности в виде направления деятельности компаний, которые могут сократить или приостановить производство.

Аналитики посчитали, что спрос на сталь в апреле снизился на 3%, а производство – на 5%. При этом ситуация соответствует показателям за предыдущие годы.

26 мая «РБК», ссылаясь на представителей отрасли сообщил, что производство стали в России может сократиться и отрасль потерпит убытки из-за текущего налогового режима и курса рубля.