«Известия»: Adidas и Puma принимают заявки от российских магазинов на свою продукцию

Компании Adidas и Puma начали принимать заявки от российских торговых сетей на коллекцию 2023 года, рассказали «Известия».

Указанные фирмы по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров закрыли свои магазины в РФ, однако продолжили отгружать продукцию через ретейлеров. Такую информацию в разговоре с изданием подтвердил содиректор ретейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин.

Ранее сообщалось, что компания Adidas приостановит продажи в России как онлайн, так и в розничных магазинах.

Также на территории России приостановил продажи немецкий производитель спортивных товаров Puma. Помимо этого, компания приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

До этого стало известно, что магазины спортивной одежды и обуви Nike, Street Beat, The North Face продолжат работу на территории РФ. Будет доступен прежний ассортимент, однако цены на товары будут скорректированы с учетом последних изменений курса рубля.