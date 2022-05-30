Власти Польши планируют, чтобы центр по восстановлению Украины располагался в Варшаве

В правительстве Польши рассчитывают, что центр по восстановлению Украины, который объединит различные финансовые фонды, разместится в Польше, заявил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское радио.

«Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению [Украины], но чтобы это был финансовый центр», — пояснил политик.

Как добавил Сасин, Польша вела переговоры касательно центра по восстановлению Украины с представителями ООН.

«Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве», —заключил вице-премьер.

В настоящий момент каких-либо подробностей и сроков, касающихся создания нового центра в Польше, нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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