В Японии ожидают «лета растущих цен» на продукты

В Японии повысились или продолжают расти цены на 8,3 тыс. наименований продуктов, в ближайшие месяцы там ожидают «лета растущих цен», приводит РИА «Новости» данные исследования научного центра Teikoku Databank.

По результатам исследования, среди 105 компаний — производителей продуктов питания и напитков более 60% из них сообщили о повышении цен на свою продукцию. Ожидается, что в июне — июле вырастут цены более чем на 3 тыс. наименований продуктов, в среднем цены увеличатся на 12–13%.

Ранее некоторым компаниям удавалось обходиться так называемым невидимым повышением цен, когда, сохраняя прежнюю цену, они уменьшали количество товара в упаковке. Однако и такие предприятия «из-за стремительного роста цен в последнее время» буду вынуждены решиться на повышение стоимости товаров. Осенью эксперты ожидают нового роста цен в случае увеличения стоимости сырья, говорится в отчете.

Ранее Teikoku Databank опубликовал данные исследования, согласно которому две трети японских компаний пострадали от событий на Украине.