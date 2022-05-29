Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Наставник «Родины» Бояринцев не видит ничего страшного... 29.05.2022, 23:55
Лавров: России печально видеть поддержку Францией неонацизма на Украине 29.05.2022, 23:52
Власти Херсонской области сообщили о попытках прорыва линии обороны со... 29.05.2022, 23:44
Экс-тренер сборной России Плющев раскритиковал судейство в финале... 29.05.2022, 23:42
Лавров: Запад пестовал киевский режим, чтобы создать угрозу для России 29.05.2022, 23:34
СК даст оценку видео с базы Красного Креста в Мариуполе 29.05.2022, 23:31
Полиция задержала около 50 фанатов «Спартака» после победы... 29.05.2022, 23:29
Сенатор Бондарев: без помощи Запада ВСУ бы уже массово капитулировали 29.05.2022, 23:16
Лавров: Москва примет предложение Макрона Путину о контакте... 29.05.2022, 23:14
Финляндия в овертайме обыграла Канаду и выиграла чемпионат мира... 29.05.2022, 23:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США оценили последствия возможного дефолта России

Экономист Сэмплс считает, что последствия возможного дефолта России будут символическими

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Последствия возможного дефолта России по внешнему долгу из-за санкций могут быть «в значительной степени символическими». Такое мнение выразил в комментарии ТАСС доцент права бизнес-колледжа Терри Университета Джорджии Тим Сэмплс.

По его словам, после истечения срока лицензии Минфина США, «скорее всего, произойдет технический дефолт из-за заморозки потока платежей держателям облигаций. При этом Сэмплс назвал такую ситуацию необычной.

«Большинство дефолтов по суверенному долгу вызваны экономическим кризисом и сокращением ликвидности. В других случаях государство может отказаться от определенных долговых обязательств. Но данный сценарий — государство вынуждено объявить дефолт из-за санкций, введенных другим суверенным государством, — действительно представляет собой необычный случай», — пояснил он.

Он также отметил, что обычно дефолты по суверенному долгу ведут к долгосрочным последствиям и экономическим трудностям, но в данном случае «санкции уже сильно изолировали российскую экономику, и последствия могут быть в значительной степени символическими».

«К примеру, если санкции США заставят РФ объявить о вынужденном дефолте, это, безусловно, будет отражать диспаритет в суверенитете двух правительств», — добавил экономист.

По данным недавнего исследования аналитического центра университета «Синергия», большинство россиян (82%) не ожидают наступления дефолта в стране. Однако при возможном наступлении дефолта, 84% опрошенных заявили, что новый кризис не приведет к ситуации, схожей с тяжелым положением в 1998 году. О еще более худших последствиях, чем кризис 1998 года, заявили 9% респондентов. Остальные воздержались от ответа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть