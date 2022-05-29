В США оценили последствия возможного дефолта России

Последствия возможного дефолта России по внешнему долгу из-за санкций могут быть «в значительной степени символическими». Такое мнение выразил в комментарии ТАСС доцент права бизнес-колледжа Терри Университета Джорджии Тим Сэмплс.

По его словам, после истечения срока лицензии Минфина США, «скорее всего, произойдет технический дефолт из-за заморозки потока платежей держателям облигаций. При этом Сэмплс назвал такую ситуацию необычной.

«Большинство дефолтов по суверенному долгу вызваны экономическим кризисом и сокращением ликвидности. В других случаях государство может отказаться от определенных долговых обязательств. Но данный сценарий — государство вынуждено объявить дефолт из-за санкций, введенных другим суверенным государством, — действительно представляет собой необычный случай», — пояснил он.

Он также отметил, что обычно дефолты по суверенному долгу ведут к долгосрочным последствиям и экономическим трудностям, но в данном случае «санкции уже сильно изолировали российскую экономику, и последствия могут быть в значительной степени символическими».

«К примеру, если санкции США заставят РФ объявить о вынужденном дефолте, это, безусловно, будет отражать диспаритет в суверенитете двух правительств», — добавил экономист.

По данным недавнего исследования аналитического центра университета «Синергия», большинство россиян (82%) не ожидают наступления дефолта в стране. Однако при возможном наступлении дефолта, 84% опрошенных заявили, что новый кризис не приведет к ситуации, схожей с тяжелым положением в 1998 году. О еще более худших последствиях, чем кризис 1998 года, заявили 9% респондентов. Остальные воздержались от ответа.