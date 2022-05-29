Сенатор Клишас предложил продавать платину и палладий на экспорт за рубли

Глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас предложил продавать за рубеж никель, платину и палладий за рубли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что «западу» реально и нужно и нечем заменить», — утверждает сенатор.

По его словам, без российского палладия все автоконцерны «быстро уйдут на дно». Именно поэтому цветные металлы следует продавать за рубли.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов.

До этого Путин заявил, что страна должна ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах стран, которые являются надежными деловыми партнерами.

По его словам, санкции против России повлияли на возможности отечественного бизнеса, а также затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.