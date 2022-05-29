Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям РФ об оплате газа в рублях

Обозреватели Bloomberg Джон Фоллейн и Альберто Нарделли заявили, что некоторые европейские лидеры теперь склоняются к «размытому соглашению», которое позволит продолжать поставки по ключевому трубопроводу в Венгрию и другие страны.

«Государства-члены ЕС не выполняют своих обещаний задеть... самое больное место [России]: прибыльную энергетическую отрасль. Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, но другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — отметили авторы статьи.

Отмечается, что дело не только в Венгрии — недавно один европейский министр признался: вызывает сожаление тот факт, что некоторые операторы открыли счета в рублях вопреки тому, что они сообщали публично.

По мнению Фоллейна и Нарделли, в Евросоюзе наметился раскол между западными и восточными членами — по вопросам поставок Киеву и диалога с Москвой.

Ранее Будапешт предложил Евросоюзу наложить эмбарго на морские поставки нефти из России взамен наземных, чтобы экономики стран объединения нормально функционировали.

Также премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России эффективны «только на бумаге», на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду.