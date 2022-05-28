Финансовый эксперт сказал, что инвестиции в драгметаллы лучше открытия банковского вклада

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что сейчас подходящее время для инвестиций в драгоценные металлы и ценные бумаги, пишет «Лента.ру».

«После резкого всплеска стоимости в марте цена золота опять снизилась, но оно вернется на упроченные позиции. <…> Возможно, будет даже еще дороже. Сейчас подходящее время, чтобы положить часть своих денег на металлический счет в банке», — сказал Григорьев.

При этом эксперт отметил, что такой счет стоит открывать только в крупных банках. Дело в том, что по металлическим счетам гарантии системы страхования вкладов нет. Вкладчик рискует остаться без денег.

Григорьев предупредил, что инвестировать в драгметаллы и акции компаний рискованнее, чем открывать банковские вклады. Такие вложения зависят от рыночного риска, и доходность нельзя гарантировать.

Он добавил, что тем, кто предпочитает делать простой банковский вклад без рисков, но не сделал этого в марте, сейчас не очень повезло. «Ставки теперь будут только снижаться», — сказал аналитик.

В начале апреля РБК, ссылаясь на данные аналитиков CBRE, сообщило, что инвестиции в коммерческую недвижимость России по итогам 2022 года могут стать минимальными за последние 13 лет