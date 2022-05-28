Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин предостерег Макрона и Шольца от опасностей поставок западного оружия на Украину... 15:52
Немецкие фермеры предупредили о проблемах с урожаем из-за антироссийских санкций 15:51
Джонсон обсудил с Зеленским экспорт зерна с Украины 15:49
Российский теннисист Рублев победил Гарина и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос» 15:48
В хакерской группировке Anonymous произошел раскол из-за ситуации на Украине 15:41
На Украине предсказали затяжной дефицит соли 15:38
Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций ВС Армении... 15:35
Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем 15:22
Зеленский рассказал, как США предлагали ему «рыть окопы и эвакуировать людей» 15:22
Журналист The Athletic ответил, может ли «Вашингтон» подписать форварда... 15:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Индии ввели в строй первую в стране солнечно-ветровую электростанцию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В районе города Джайсалмер в западном индийском штате Раджастхан появилась первая в стране солнечно-ветровая электростанция, пишет издание The Economic Times.

Автор материала указывает, что Индия испытывает сложности с нехваткой энергоресурсов, в частности угля. На этом фоне запустили гибридную электростанцию, которая работает на потенциале двух возобновляемых источников энергии — ветра и солнца.

Использование и солнечной, и ветровой энергии позволяет новой станции мощностью 390 МВт решить проблему перерыва в выработке электроэнергии в зависимости от погоды и времени суток.

По словам главы компании Adani Green Energy Limited Винита Джайна, проект, который организовала компания, должен удовлетворить растущую потребность населения Индии в зеленой энергии.

Накануне Верховный суд Индии признал проституцию профессией, представители которой имеют равные права с работниками прочих специальностей. Суд постановил, что все, кто занимается проституцией, имеют право на такое же человеческое «приличие и достоинство», как и другие граждане Индии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть