В Индии ввели в строй первую в стране солнечно-ветровую электростанцию

В районе города Джайсалмер в западном индийском штате Раджастхан появилась первая в стране солнечно-ветровая электростанция, пишет издание The Economic Times.

Автор материала указывает, что Индия испытывает сложности с нехваткой энергоресурсов, в частности угля. На этом фоне запустили гибридную электростанцию, которая работает на потенциале двух возобновляемых источников энергии — ветра и солнца.

Использование и солнечной, и ветровой энергии позволяет новой станции мощностью 390 МВт решить проблему перерыва в выработке электроэнергии в зависимости от погоды и времени суток.

По словам главы компании Adani Green Energy Limited Винита Джайна, проект, который организовала компания, должен удовлетворить растущую потребность населения Индии в зеленой энергии.

Накануне Верховный суд Индии признал проституцию профессией, представители которой имеют равные права с работниками прочих специальностей. Суд постановил, что все, кто занимается проституцией, имеют право на такое же человеческое «приличие и достоинство», как и другие граждане Индии.