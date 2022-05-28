Мишустин подписал распоряжение о субсидировании льготных кредитов на импортные товары

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на программу льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции выделяется свыше 37 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как рассказали в пресс-службе кабинета министров, речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. В текущих условиях это порядка 6%. Отмечается, что выделенные средства позволят просубсидировать займы на общую сумму не менее 800 млрд рублей.

Льготная ставка будет действовать один год для закупки сырья и комплектующих, и три года для оборудования и средств производства. Такой кредит можно будет взять на продовольственные товары, лекарства, транспортные средства, строительные материалы, сельхозтехнику и электронику.

Ранее российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» начала тестовые закупки и продажи товаров в рамках параллельного импорта.