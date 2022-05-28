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Путин подписал закон о постановке на налоговый учет через портал госуслуг

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет встать на учет в налоговой службе через портал госуслуг. Документ об этом разместили на портале правовой информации.

Согласно закону, граждане могут направить заявление в электронной форме через сайт госуслуг. Подписать его можно электронной подписью. В ответ налоговая направит ИНН в электронном формате.

Изменения внесли в статью 84 Налогового кодекса. В силу закон вступит 1 декабря 2022 года.

На сегодняшний день для постановки на налоговой учет россияне могут подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Но получить свидетельство можно только, приехав в налоговую.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, нововведение станет удобным не только россиянам, но и иностранным гражданам, которые хотят работать в России.

Еще до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе встать на налоговый учет.

В середине мая замглавы ФНС Константин Чекмышев распорядился, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет применять меры в виде приостановки операций по счетам до 1 июня 2022 года компаниям, которые не могут оплатить налоги из-за санкций.

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