В Минпромторге рассказали об отсутствии в России современного оборудования для чистки рыбы

Компании рыбопромышленной отрасли столкнулись с необходимостью перехода на бывшее в употреблении оборудование для чистки рыбы и приготовлении филе из нее. В России сейчас нет собственного производства высокотехнологичного оборудования для этих целей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.

«В России отсутствуют высокотехнологичные шкуросъемные и филетировочные машины», — рассказали в ведомстве.

Как следует из ответа Минпромторга, сейчас в России минимум девять предприятий, которые производят другое оборудование для рыбопромышленной отрасли. В частности, внутри страны изготавливают машины для разделки некоторых видов рыб, их мойки, засолки икры, дробления рыбных отходов и другие.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков отметил, что после введения санкций российским компаниям, которые используют высокотехнологичные станки, нужно будет закупать бывшие в употреблении или вернуться на более старые модели. При этом он не прогнозирует приостановку производства рыбного филе.

«О приостановке производства говорить не приходится. Производители смогут вернуться на оборудование прошлого поколения или приобрести устаревшее оборудование в странах ближнего зарубежья (при условии, что они не попадут под вторичные санкции)», — указал Мостовщиков.

По его словам, если и эти варианты будут недоступны, придется организовывать производства по созданию запчастей для существующих станков, чтобы обслуживать их после срока эксплуатации (при условии, что это будет возможно).

Член генерального совета «Деловой России» Юрий Коробов уточнил, что данная ситуация с большой долей вероятности приведет к повышению цен на рыбу.

«Проблему можно решить при помощи развития береговой переработки с использованием инвестиционных квот. Это повысит конкурентоспособность отечественной рыбной продукции на мировом рынке, снизит зависимость отрасли от других стран. Соответственно, береговая переработка сможет «сдерживать» цены», — уточнил Коробов.

В Минпромторге отметили, что проблема решается.

«Создана комиссия по импортозамещению, ее возглавил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Оборудование для рыбной промышленности включено в план мероприятий по импортозамещению», — указали в пресс-службе Минпромторга.

Как ранее заявлял Зверев по итогам совещания в Минпромторге в мае, ситуация с импортзамещением оборудования для рыбной отрасли – самая худшая из всех сегментов пищевого машиностроения.