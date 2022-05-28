В ФРГ депутаты предупредили кабмин о значительных последствиях санкций против России

Введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведет к значительным негативным последствиям для Германии. Об этом говорится в обращении депутатов партии «Альтернатива для Германии» к правительству страны, с которым ознакомился RT.

«Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», — отмечается в их заявлении.

Парламентарии опасаются, что введение Евросоюзом и Германией нефтяного эмбарго против России может привести к ответным мерам Москвы и прекращению экспорта природного газа в ФРГ.

По их мнению, это приведет к дефициту газа и разрушительным экономическими последствиями для Германии. Депутаты призывают правительство отказаться от затрагивающих поставки нефти санкций, а также от ограничительных мер со стороны Евросоюза.

Помимо этого, они попросили кабмин регулярно представлять отчет о состоянии дел, необходимый для оценки последствий возможного нефтяного эмбарго, как со стороны ЕС, так и со стороны России.

Ранее руководитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер сообщал, что газохранилища ФРГ заполнены недостаточно на случай, если в краткосрочной перспективе ФРГ будет получать меньше российского газа или вовсе этот импорт прекратится.