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Илон Маск считает, что экономические проблемы пойдут США на пользу

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Global Look Press

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в соцсети Twitter, что экономические проблемы пойдут США на пользу.

Он увидел перспективу экономического роста США после рецессии, которая растянется на год или полтора. Предприниматель заявил, что «деньги слишком долго сыпались на дураков» и что «кто-то должен обанкротиться». По его прогнозам, компании с расходами, превышающими доходы, потребляют ресурсы для развития экономики и такие компании должны «умереть».

Маск также указал, что на фоне пандемии коронавируса некоторые стали думать, что можно не трудиться усердно, однако их ждет неприятное прозрение.

Ранее в США заявили о худшем состоянии экономики за 10 лет. По итогам опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN, большинство граждан считают, что политика президента США Джо Байдена наносит ущерб экономике страны, восемь из десяти опрошенных считают, что власти делают недостаточно для борьбы с инфляцией.

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