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Путин подписал указ о порядке расчетов с «недружественными» правообладателями

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными правообладателями. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, органы власти и резиденты страны смогут уплачивать «недружественным» компаниям вознаграждение и иные платежи, связанные с исключительными правами, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О». Счет должен быть открыт должником в уполномоченном банке на имя обладателя . При этом право на использование интеллектуальной собственности останется на прежних условиях.

Ранее Путин подписал указ, предусматривающий снижение требований по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50%.

До этого президент подписал документ, запрещающий органам государственной власти, организациям и физическим лицам совершать сделки, исполнять обязательства и совершать финансовые операции с юридическими и физическими лицами, которые находятся под российскими санкциями. Также был введен запрет на продажу энергоресурсов находящимся под российскими санкциями лицам или подконтрольных им организациям.

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