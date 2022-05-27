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Проект платежной системы «Мир» признан лучшим российским социальным сервисом

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пресс-служба платежной системы «Мир»

Проект «Карта жителя» платежной системы «Мир» стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социальные сервисы», сообщает пресс-служба компании.

Премия была присуждена в рамках 10-ого юбилейного форума «Лучшие социальные проекты России». Отмечается, что в этом году на конкурс поступило более 300 проектов в социальной сфере. Жюри оценивало их вклад в развитие партнерства государства, общества и бизнеса.

Как отметила в своем выступлении на форуме директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова, проект реализуется в 25 регионах России. По ее словам, больше 5 млн жителей страны уже пользуются многофункциональными картами «Мир». Еще 30 территорий сейчас готовятся к запуску таких проектов.

Кроме того, она заявила, что с рядом субъектов соглашения о реализации проекта Карты жителя планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) в июне. Карта жителя – это, в первую очередь, индивидуальный подход к решению социально значимых задач каждого конкретного региона и людей там живущих, пояснила Точилова.

«Такая карта создается на базе обычной банковской карты «Мир» и может совмещать в себе множество самых разных современных сервисов. Например, на нее может быть записан транспортный проездной, полис ОМС, она заменит скидочные карты в магазины, пропуск на работу или в вуз, предоставит доступ к госуслугам и многое-многое другое. Одна карта с огромным числом возможностей, которые реально упрощают жизнь людей. Признание этого проекта одним из лучших социальных сервисов в стране – большой стимул для нашей дальнейшей работы по его совершенствованию в разных регионах», — подчеркнула она.

Мероприятие проходит ежегодно и призвано привлечь внимание к социально значимым проектам и инициативам по всей стране, отметить вклад бизнеса в развитие регионов, поддержку спорта, культуры, здорового образа жизни и так далее.

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