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Клубника на прилавках российских магазинов подорожала на 25–30% относительно 2021 года

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Pexels

Краснодарская клубника, которая уже продается в магазинах, подорожала на 25–30% в сравнении с 2021 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы Ягодного союза.

В издании отмечают, что стоимость этой ягоды на прилавках доходит до 650–700 рублей за килограмм. В сети магазинов «ВкусВилл» килограмм ягоды продается за 665 рублей. В «Мяснове» дороже — 699 рублей.

Дешевле всего корреспонденту издания удалось найти клубнику в «Ашане» и на рынке «Фуд Сити». В этих торговых точках ягода продается от 350 до 500 рублей за килограмм.

В «Дикси», «Магните», «Верном» и «Магнолии» клубника вовсе отсутствует.

Среди причин роста цены называют увеличение себестоимости производства ягоды и плохие погодные условия, из-за которых сократился объем урожая и сезон сдвинулся на месяц.

«Из-за непогоды сезон поспевания клубники сдвинулся минимум на три недели позже. Поэтому сейчас на прилавках можно встретить только краснодарскую клубнику, а в Центральном регионе и Подмосковье ее еще нет», — сказала гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.

В начале мая агроном Владимир Викулов сказал, что условия, в которых выращивается ранняя клубника, могут представлять опасность для здоровья человека.

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