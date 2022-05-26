Производитель удобрений Yara предупредил мир о нехватке продовольствия на фоне санкций

В норвежской компании по производству удобрений Yara заявили, что необходимо срочно восполнить дефицит финансирования продовольственной программы Организации объединенных наций (ООН) в размере $10 млрд, поскольку санкционные меры в отношении российских удобрений и снижение украинского экспорта могут привести мир к катастрофе. Об этом сообщает Reuters.

По словам главного исполнительного директора Yara Свейна Туре Хольсетера, «мир понял, что еда может стать оружием, и теперь использует его».

По его мнению, антиросийские санкционные меры привели к сокращению мировых поставок удобрений на 15%. При этом косвенное воздействие ограничений сказалось гораздо сильнее. Особенно от сбоя в поставках и роста цен на газ пострадала сельскохозяйственная сфера.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкционные меры.

До этого стало известно, что мировые лидеры обвинили Россию в использовании продовольственного кризиса в качестве «нового мощного оружия».