В Банке России сказали, что в режиме реального времени отслеживают аномалии на торгах

Российский Центробанк в режиме реального времени проверяет торги отдельными инструментами на предмет появления искусственных аномалий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

Отмечается, что в случае обнаружения аномалий регулятор может проводить разбирательства. Сообщение ЦБ стало ответом агентства на вопрос о дневном падении акций «Газпрома» почти на 10%.

«В случае выявления устойчивых признаков манипулирования либо инсайдерской торговли Банк России вправе провести соответствующее разбирательство», — сказали в пресс-службе Центробанка.

26 мая ценные бумаги «Газпрома» показали повышенную волатильность. За период в две минуты они упали на 9,7%, затем откатились, показав попытки роста. За время падения общий объем сделок составлял 2,1 млрд рублей, после отката средний объем торгов достиг показателя в 70 млн рублей в минуту.

На этой неделе агентство DPA сообщило, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома».