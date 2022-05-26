Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пентагон: Турция не сообщала США через военных о планах начать операцию... 22:31
В Минобороны сообщили об изменении маршрута гумкоридора из ряда портов... 22:21
Теннисист Рублев не без труда обыграл Дельбониса и вышел в следующий круг «Ролан... 22:15
Производитель удобрений Yara предупредил мир о нехватке продовольствия на фоне... 22:13
В Варшаве отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан... 22:10
61-летняя Елена Малышева пожаловалась на проблемы со здоровьем 22:05
Пентагон: у США нет планов по привлечению военных к вывозу зерна... 21:59
Вратарь «Химок» Лантратов вызван на заседание КДК из-за инцидента с болбоем 21:59
Медведев раскритиковал Шольца за солидарность с Украиной 21:57
Макрон призвал Эрдогана уважать суверенный выбор Швеции и Финляндии о вступлении... 21:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Банке России сказали, что в режиме реального времени отслеживают аномалии на торгах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российский Центробанк в режиме реального времени проверяет торги отдельными инструментами на предмет появления искусственных аномалий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

Отмечается, что в случае обнаружения аномалий регулятор может проводить разбирательства. Сообщение ЦБ стало ответом агентства на вопрос о дневном падении акций «Газпрома» почти на 10%.

«В случае выявления устойчивых признаков манипулирования либо инсайдерской торговли Банк России вправе провести соответствующее разбирательство», — сказали в пресс-службе Центробанка.

26 мая ценные бумаги «Газпрома» показали повышенную волатильность. За период в две минуты они упали на 9,7%, затем откатились, показав попытки роста. За время падения общий объем сделок составлял 2,1 млрд рублей, после отката средний объем торгов достиг показателя в 70 млн рублей в минуту.

На этой неделе агентство DPA сообщило, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть