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Путин: Россия не будет сама себя отрезать от технологий развитых стран

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что РФ, несмотря на санкции, не намерена покидать глобальную экономическую арену. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать», — подчеркнул Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.

По словам Путина, Россию пытаются выдавить, но в современном мире такое невозможно.

«Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет», — обратил внимание российский глава государства.

Ранее в Госдепе заявили, что США не снимут санкции с России на обещания по экспорту зерну с Украины.

Также Путин пообещал, что российская экономика останется открытой, несмотря на западные санкции.

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Санкции против России
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