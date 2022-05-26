Путин: Россия не будет сама себя отрезать от технологий развитых стран

Президент России Владимир Путин рассказал, что РФ, несмотря на санкции, не намерена покидать глобальную экономическую арену. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать», — подчеркнул Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.

По словам Путина, Россию пытаются выдавить, но в современном мире такое невозможно.

«Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет», — обратил внимание российский глава государства.

Ранее в Госдепе заявили, что США не снимут санкции с России на обещания по экспорту зерну с Украины.

Также Путин пообещал, что российская экономика останется открытой, несмотря на западные санкции.