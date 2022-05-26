В Госдуме предложили способ ускорить строительство жилья

В Государственной думе предложили способ для ускорения строительства жилья в России. Для этого надо установить четкие сроки выдачи проектного финансирования, а также предусмотреть наказание для банков за нарушение правил. Такую инициативу в Центробанк РФ отправил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

В своем обращении депутат указал, что на этапе выбора банка для проектного финансирования девелоперам представляют предварительные условия кредитного соглашения. Однако потом у банков есть право менять параметры договора в одностороннем порядке, зачастую — кардинально.

«Банки начинают менять условия, требовать излишние документы для открытия финансирования, намеренно затягивают рассмотрение документов и откладывают проведение кредитных комитетов», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что это напрямую влияет на строки строительства, а в результате заложниками ситуации становятся как застройщики, так и дольщики.

«Также банки по уже принятым решениям могут выставлять заградительные барьеры, которые не позволяют проводить проектное финансирование», — говорится в документе.

Как считает законодатель, следует «регламентировать, что параметры кредитной линии должны совпадать с исходными договоренностями или отклонения от исходных данных носили бы нормативный характер». Он предлагает установить жесткие сроки заключения кредитного соглашения и выдачи средств — например, не позднее 30 дней после открытия эскроу-счета и предоставления девелопером документов, подтверждающих целевое расходование средств, а также определить ответственность банков за нарушение сроков.

По словам члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, что такие меры должны ускорить строительный цикл и сократить издержки девелоперов. Он отметил, что это в конечном итоге должно положительно отразиться на себестоимости квадратного метра.

Ранее в мае сообщалось, что в России вырос спрос на низкокачественные квартиры.