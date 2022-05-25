Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Силуанов сообщил, что на индексацию пенсий и МРОТ в 2022 году понадобится... 18:58
Карпович дала совет, как пережить расставание на фоне слухов о свадьбе... 18:53
Путин представил нового главу МЧС Александра Куренкова и назвал его служакой 18:52
Суд в Ростове-на-Дону приговорил российского военнослужащего к 13 годам тюрьмы... 18:52
Футбольный менеджер Белоус рассказал об интересе к Дзюбе из Китая 18:50
Балерина Дубкова рассказала об успехах в учебе погибшего солиста «Кремлевского... 18:49
Новый смартфон Xiaomi подешевел для россиян более чем в два раза 18:48
Семья 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой подала 3 иска на университет... 18:47
Турецкие военные обнаружили в пещерах террористов шведские противотанковые... 18:42
В Госдуму внесли законопроект о наказании за опасное вождение 18:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин заявил, что доллар скукоживается, а рубль укрепляется

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сказал, что курс американского доллара падает, а российский рубль, напротив, укрепляется. Глава государства высказал такое мнение, комментируя выплату командировочных в валюте, пишет ТАСС.

Глава государства призвал увеличить выплаты военным и семьям военнослужащих за границей, находящихся на соцобеспечении. Он сказал, что выплата этих денег привязана к курсу доллара.

«Доллар скукоживается, рубль – укрепляется. Поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», — сказал Путин.

Ранее российский лидер объяснил укрепление рубля торговлей с другими странами в национальных валютах.

Накануне по итогам торгов на Мосбирже рубль вырос к доллару до уровня 56,8 руб., евро снизился до 58,55 руб.

Ранее 25 мая Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Также он объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июля, увеличении прожиточного минимума с 1 июня на 10% и повышении МРОТ на 10%.

Помимо этого президент рассказал об увеличении вдвое поддержки военнослужащих-женщин с детьми, выплаты которым составят более 30 тыс. руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть