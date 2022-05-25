Путин заявил, что доллар скукоживается, а рубль укрепляется

Президент России Владимир Путин сказал, что курс американского доллара падает, а российский рубль, напротив, укрепляется. Глава государства высказал такое мнение, комментируя выплату командировочных в валюте, пишет ТАСС.

Глава государства призвал увеличить выплаты военным и семьям военнослужащих за границей, находящихся на соцобеспечении. Он сказал, что выплата этих денег привязана к курсу доллара.

«Доллар скукоживается, рубль – укрепляется. Поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», — сказал Путин.

Ранее российский лидер объяснил укрепление рубля торговлей с другими странами в национальных валютах.

Накануне по итогам торгов на Мосбирже рубль вырос к доллару до уровня 56,8 руб., евро снизился до 58,55 руб.

Ранее 25 мая Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Также он объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июля, увеличении прожиточного минимума с 1 июня на 10% и повышении МРОТ на 10%.

Помимо этого президент рассказал об увеличении вдвое поддержки военнослужащих-женщин с детьми, выплаты которым составят более 30 тыс. руб.