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Российская компания попала под санкции США «из-за связи с КСИР»

США ввели санкции против 9 компаний, в том числе российской, и 10 физлиц

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Global Look Press

Минфин США сообщил о введении новых санкций против девяти компаний, в том числе одной российской, за якобы связь их деятельности с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), обновленный список опубликован на сайте ведомства.

В частности, под санкциями оказалось ООО «РПП», занимающееся торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и производством пластмассовых изделий, четыре китайские компании, ливанская, корейская , иранская и компания из ОАЭ.

Также под ограничения попали 10 физических лиц, среди них бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. Сообщается, что Набизада является гражданином Афганистана, но имеет и российский паспорт. По данным министерства, Набизада, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве, якобы собирал средства для КСИР в координации с представителями российского правительства и аппарата разведки.

В США КСИР признан террористической организацией.

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