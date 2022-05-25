Российская компания попала под санкции США «из-за связи с КСИР»

Минфин США сообщил о введении новых санкций против девяти компаний, в том числе одной российской, за якобы связь их деятельности с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), обновленный список опубликован на сайте ведомства.

В частности, под санкциями оказалось ООО «РПП», занимающееся торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и производством пластмассовых изделий, четыре китайские компании, ливанская, корейская , иранская и компания из ОАЭ.

Также под ограничения попали 10 физических лиц, среди них бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. Сообщается, что Набизада является гражданином Афганистана, но имеет и российский паспорт. По данным министерства, Набизада, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве, якобы собирал средства для КСИР в координации с представителями российского правительства и аппарата разведки.

В США КСИР признан террористической организацией.