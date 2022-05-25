Норвежская Equinor передала «Роснефти» доли во всех совместных проектах

Энергетическая компания Equinor передала нефтегазовой «Роснефти» доли в четырех совместных предприятиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Equinor в настоящее время передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях «Роснефти», освободившись от будущих обязательств», — говорится в сообщении Equinor.

Кроме того, норвежская компания подписала документ о выходе из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП).

Компания покинула все совместные предприятия с Россией в соответствии с законами Норвегии и Евросоюза об антироссийских санкциях.

Нефтяная компания Equinor решила выйти из совместных предприятий компании в России в конце февраля. С тех пор компания приостановила все новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю российскими нефтегазовыми продуктами.

Также предприятие объявило об обесценении в размере $1,08 млрд на балансе по состоянию на конец марта.

В середине мая в Equinor сообщили, что задерживают ввод в эксплуатацию СПГ-завода Hammerfest на севере страны на неделю из-за небольшой неисправности.