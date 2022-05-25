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В ЦБ допустили, что с 2024 года будет обмен цифрового рубля на иностранную валюту

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Центробанке России не исключили, что обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту может начаться уже через два года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой.

Кроме того, в 2024 году уже может начаться открытие кошельков нерезидентам.

«Третий этап — развитие платформы цифрового рубля — с 2024 года. Реализация операций G2B, B2G, C2G, G2B, развитие смарт-контрактов, внедрение офлайн-режима», — пояснила Скоробогатова.

По ее словам, в 2024 году для Банка России сохранятся операции на третий этап. В основном речь будет идти о действиях, касающихся бюджета и иностранной валюты.

Точные сроки внедрения обмена цифровой российской валюты на иностранную пока не называются.

Ранее стало известно, что Банк России не видит нужды печатать дополнительные рубли для восстановления резервов.

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